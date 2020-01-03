Во Владивостоке неизвестный злоумышленник проколол колеса десятков автомобилей, включая машину реанимации. Его разыскивает полиция.

Во Владивостоке неизвестный злоумышленник проколол колеса десятков автомобилей, включая машину реанимации. Его разыскивает полиция.Хулиган начал действовать еще в четверг, 2 января. Вечером жители Владивостока выложили в соцсети кадры машин с проколотыми шинами. С утра 3 января злоумышленник снова принялся резать и прокалывать колеса автомобилей, припаркованных в разных частях города. От его рук пострадали в том числе и машины скорой помощи.Выходка неизвестного вызвала в городе большой резонанс, передает РИА Новости. Представитель УМВД по региону попросил всех пользователей, имеющих записи видеорегистраторов, обратиться в полицию.