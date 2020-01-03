Во Владивостоке неизвестный злоумышленник проколол колеса десятков автомобилей, включая машину реанимации. Его разыскивает полиция.
Во Владивостоке неизвестный злоумышленник проколол колеса десятков автомобилей, включая машину реанимации. Его разыскивает полиция.
Хулиган начал действовать еще в четверг, 2 января. Вечером жители Владивостока выложили в соцсети кадры машин с проколотыми шинами. С утра 3 января злоумышленник снова принялся резать и прокалывать колеса автомобилей, припаркованных в разных частях города. От его рук пострадали в том числе и машины скорой помощи.
Выходка неизвестного вызвала в городе большой резонанс, передает РИА Новости. Представитель УМВД по региону попросил всех пользователей, имеющих записи видеорегистраторов, обратиться в полицию.