Испанские полицейские задержали нигерийку, выдававшую себя за главу представительства ООН-женщины (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин).

Испанские полицейские задержали нигерийку, выдававшую себя за главу представительства "ООН-женщины" (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин).Задержанная — гражданка Испании нигерийского происхождения. Она заявляла, что является председателем представительства "ООН-женщины" в Испании и президентом Национального испанского комитета "ООН-женщины", и собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин. Кроме того, она предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете. Сотрудники Национальной полиции расценивают ее деятельность как мошенничество.Организация "ООН-женщины" потребовала у нигерийки прекратить свою деятельность, но она отказалась. Тогда организация обратилась к испанским правоохранительным органам с требованием провести расследование по этому поводу.Женщину задержали в городе Дения (провинция Аликанте), пишет РИА Новости.