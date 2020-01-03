Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг музыкант Влад Топалов отправились в тренажерный зал. Знаменитости, судя по сему, решили избавиться от набранных после сытных застолий килограммов.

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг музыкант ВладТопалов отправились в тренажерный зал. Знаменитости, судя по сему, решилиизбавиться от набранных после сытных застолий килограммов.Теледива призналась, что поехать на тренировку ее уговорилмуж. Регина Тодоренко поблагодарила Влада Топалова за отличную мотивацию."Только ты мог после празднования Нового Года потащить меняв зал на тренировку 🙈😂 Наверное2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату😆(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.), – написала она в личном "Инстаграм".ТакжеРегина опубликовала свежий снимок. Она и ее супруг запечатлены во времярастяжки. Тодоренко закинула ногу на плечо Топалову, продемонстрировав отличныйшпагат.2 Янв 2020 в 10:38 PSTПоклонникиподдержали звездную пару в стремлении быть здоровыми и красивыми. Также РегинеТодоренко предложили в качестве наставника балерину По словаминтернет-обывателей, танцовщица – королева шпагата."Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные🌷", "Вы так похожи 😊прям одно лицо", "Волочковамастер шпагата 👾", "А мы валяемся) ведь завтра начинается рабочая неделя ...","Наверное кто-то много оливье съел)))))", "Ниша занята Волочковой😂", "Ты так тянешься, что насамом деле я сомниваюсь, что это он потащил вас в зал 😃", – писали подписчики