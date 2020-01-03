Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг музыкант Влад
Топалов отправились в тренажерный зал. Знаменитости, судя по сему, решили
избавиться от набранных после сытных застолий килограммов.
Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг музыкант Влад
Топалов отправились в тренажерный зал. Знаменитости, судя по сему, решили
избавиться от набранных после сытных застолий килограммов.
Теледива призналась, что поехать на тренировку ее уговорил
муж. Регина Тодоренко поблагодарила Влада Топалова за отличную мотивацию.
"Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня
в зал на тренировку 🙈😂 Наверное
2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату😆
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.), – написала она в личном "Инстаграм".
Также
Регина опубликовала свежий снимок. Она и ее супруг запечатлены во время
растяжки. Тодоренко закинула ногу на плечо Топалову, продемонстрировав отличный
шпагат.
2 Янв 2020 в 10:38 PST
Поклонники
поддержали звездную пару в стремлении быть здоровыми и красивыми. Также Регине
Тодоренко предложили в качестве наставника балерину По словам
интернет-обывателей, танцовщица – королева шпагата.
"Ахаха, после нг даже спортзал пустой, одни вы такие, старательные🌷", "Вы так похожи 😊прям одно лицо", "Волочкова
мастер шпагата 👾", "А мы валяемся) ведь завтра начинается рабочая неделя ...",
"Наверное кто-то много оливье съел)))))", "Ниша занята Волочковой😂", "Ты так тянешься, что на
самом деле я сомниваюсь, что это он потащил вас в зал 😃", – писали подписчики