Супруга больного раком хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала его прощальный пост в Facebook.

Супруга больного раком хирурга-онколога Андрея Павленко Анна прокомментировала его прощальный пост в Facebook.Она сообщила МК, что два месяца назад стало ясно: справиться с недугом невозможно. По ее словам, ситуация страшная. Капельницы приходится ставить каждые два часа, но праздник, несмотря на это, встретили "в родных стенах".У пары трое детей. Анна добавила, что ей помогают мама и отчим.Спасший сотни жизней питерский врач Андрей Павленко ранее опубликовал прощальное обращение, призвав больных онкологией не сдаваться и верить в возможность излечения. В его же случае, отметил он, рак оказался коварен: удаление желудка не помогло, шансов на спасение нет.