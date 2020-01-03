Самая ярая противница животов и боков вновь оказалась в центре скандала. На этот раз критика блогера посыпалась на фитнес-тренера Викторию Боровскую.

Самая ярая противница животов и боков вновь оказалась в центре скандала. На этот раз критика блогера посыпалась на фитнес-тренера Викторию Боровскую.Телеведущая Алена Водонаева, чей "Инстаграм" насчитывает более двух миллионов подписчиков, на своей странице в рубрике "Вопрос-ответ" часто общается с поклонниками. В этот раз в адрес блюстительницы женских талий снова посыпались вопросы о диетах и спорте.На комментарий одной из читательниц о подходе к тренировкам фитнес-блогера Виктории Боровской, Алена Водонаева ответила резко. "Развелось ваших гуру. Суть одна – не ешьте после 6", – отрезала экс-участница "Дома-2" в своем микроблоге.На удивление, тренер о котором высказалась Алена оказалась не из робкого десятка. Девушка не стала отмалчиваться на критику и начала ответную атаке в адрес Водонаевой. "Умный фитнес опять не находит понимания, – заявила Виктория. – Вместо фитоняшек теперь я раздражаю Богинь".Далее девушка аргументировала свое право на альтернативное отношение к тренировкам: "Давление, создаваемое внутри тела за счет трехмерного движения диафрагмы (вверх, вниз и по сторонам), способствует оттоку лимфы и от конечностей и головы. Занимаясь восстановлением согласованной работы всех семи диафрагм, в особенности тазовой и грудобрюшной, можно избавиться от лишнего веса, наладить лимфоток, кровообращение, работу мышц пресса и избавиться от боли в пояснице".5 Ноя 2019 в 8:52 PSTДалее тренер аргументировала свою точку зрения и подход к тренировкам: "Давление, создаваемое внутри тела за счет трехмерного движения диафрагмы (вверх, вниз и по сторонам), способствует оттоку лимфы и от конечностей и головы. Занимаясь восстановлением согласованной работы всех семи диафрагм, в особенности тазовой и грудобрюшной, можно избавиться от лишнего веса, наладить лимфоток, кровообращение, работу мышц пресса и избавиться от боли в пояснице".Подписчики Водонаевой разделились на два лагеря. Одни, как и Алена, считают, что женщина должна отказываться от излишеств в еде ради тонкой талии. Вторым оказалась ближе аргументированная позиция тренера Боровской, что все диеты ведут к срывам и гормональным сбоям, а тренировки под копирку, как у всех – к травмам.8 Ноя 2019 в 5:53 PSTНапомним, в недавнем интервью Алена Водонаева подтвердила свое "брезгливое" отношение к полным людям и вновь озвучила нашумевшее высказывание о том, что "не зайдет в бассейн с толстым человеком". При этом блогер призналась, что у нее есть друзья размера "плюс сайз" и теплые чувства к ним не зависят от размера одежды, которую они носят. Возможно, именно из-за неоднозначного отношения Алены к темам похудения, подписчиков девушки так взволновала эта критика с ее стороны в адрес профессионала.