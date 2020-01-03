В новогодние праздники благодаря всероссийской акции Елка желаний десятки ребят получили подарки. 7-летнему Кириллу, который увлекается астрономией, Дед Мороз и Снегурочка вручили телескоп. Еще один ребенок поедет на экскурсию в Москву. А жители Карачаево-Черкесии исполнили мечту австрийской школьницы.

В новогодние праздники благодаря всероссийской акции "Елка желаний" десятки ребят получили подарки. 7-летнему Кириллу, который увлекается астрономией, Дед Мороз и Снегурочка вручили телескоп. Еще один ребенок поедет на экскурсию в Москву. Самые заветные мечты ребят исполнил лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.А в Астрахани глава региона Игорь Бабушкин подарил девочке-сироте щенка мопса. О желании ребенка губернатор также узнал благодаря благотворительному проекту.В столице Ингушетии дети с ограниченными возможностями и из неполных семей пришли в гости к руководителю региона. И получили в подарок фотоаппараты, компьютеры, электронные гаджеты и игрушки. Все то, о чем они также писали в своих письмах.А жители Карачаево-Черкесии исполнили мечту австрийской школьницы. Привет из-за границы ждал жителя села Красный Курган Амина Аджиева у ворот. Белый шарик с листком на ниточке медленно спускался с небес к дому. "Вот так он летел с бумажкой, и я его схватил", — говорит мужчина.Рукописный текст в листке под шаром оказался на иностранном языке. Хозяин сначала все же решил привязать шар к забору в надежде, что найдется автор. Но никто так и не откликнулся.Тогда сосед разместил фото с запиской в социальных сетях. Просьба была от девочки — платье сказочное, платочек и чтобы родители не ругались. Эти рождественские пожелания написала австрийская школьница. Шарик с запиской взмыл в небо аккурат перед праздниками.Не откликнуться на письмо маленького автора горцы не смогли. Помочь им взялись друзья друзей по переписке. "Мы ощущаем себя некими волшебниками и феями, делая такое дело. Оказалось, что в эту историю вовлечено столько людей! Кто-то помогал, даже не ожидая того, что он помогает", — говорит координатор вертолетного отряда "Ангел" Елена Горячева.Из Кисловодска, Владимира и даже Осло разлетелись письма неравнодушных людей. Друзей оказалось много. Всем вместе удалось собрать и отправить подарки в далекую Австрию. "Кто раньше в это не верил, теперь будет считать, что тут без волшебства не обошлось", — говорит Ахмат Коркмазов, житель Кисловодска.Европейский Санта вручил посылку вовремя. Теперь в австрийском Оберндорфе знают о солнечном Кисловодске и о России. Там живут обычные люди, которые верят в новогодние чудеса. Мама австрийской девочки поблагодарила всех: "Спасибо вам за эту сказку".От Австрии до этого села больше двух тысяч километров, и, как оказалось, это совсем не расстояние для добрых поступков, которые каждый может совершить хотя бы один раз в году.