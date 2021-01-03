Об этом "Вестям" рассказала Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Новогодние и рождественские каникулы- время идти в музей! Какие выставки смогут посмотреть гости и жители Владимира и Суздаля? Об этом "Вестям" рассказала Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника