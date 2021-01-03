На налоговый вычет могут претендовать только те люди, которые не скрывают доходы.

На налоговый вычет могут претендовать только те люди, которые не скрывают доходы. Механизм прост: человек получил доход → заплатил с него налог 13% → государство вернуло ему часть уплаченных денег.Основные налоговые вычеты в законе сгруппированы по видам:стандартные;социальные;инвестиционные;имущественные.У каждого вида свои условия и сумма выплаты.Стандартные налоговые вычеты.Их получают родители на своих детей и люди определённых категорий, например чернобыльцы, ветераны ВОВ, инвалиды с детства. Полный список людей, которым положен налоговый вычет, есть в законе. Для людей с льготным статусом. Размер вычета зависит от категории, к которой причислили человека — 500 рублей или 3000 рублей в месяц. Вычет предоставляют каждый месяц, пока соблюдаются условия:у человека оформлена инвалидность или есть подтверждающие документы для получения вычета, например удостоверение ветерана ВОВ;человек работает официально;платит подоходный налог.Налоговый вычет положен инвалидам I и II группы, с III группой есть нюансы. Если человек получил инвалидность III группы в результате производственной травмы или уже в зрелом возрасте — ему вычет не положен.На детей. На первого и второго ребёнка можно получить вычет 1400 рублей , на третьего и последующих — 3000 рублей . Вычет будут применять до тех пор, пока общий годовой доход родителя не достигнет 350 000 рублей . Как только сумма дохода станет выше — вычеты получить будет нельзя.Социальные налоговые вычетыВ эту категорию входят расходы на образование, страхование жизни, лечение и благотворительность. Например, если вы застраховали свою жизнь или помогаете детскому дому — можете оформить налоговый вычет.Вычет на лечение. Если человек лечился сам или лечил своих близких, покупал лекарства по рецепту врача за свои деньги — он имеет право на налоговый вычет. Если он покупал лекарства и проходил лечение за бюджетные деньги — нет. В специальном перечне указаны услуги, за которые положен налоговый вычет, например за диагностику и лечение заболеваний ЖКТ или имплантацию протезов.Максимальный размер этих вычетов — 120 000 рублей . Значит, вернуть получится не больше 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей ).Некоторые виды лечения относят к дорогостоящему, и расходы по ним считают в полном объёме, без лимита, например, ринопластику или пересадку органов. То есть если операция обошлась в 500 000 рублей , то вернуть можно 13% от 500 000 рублей — 65 000 рублей .По полису ОМС получить налоговый вычет нельзя, только по полису ДМС. Есть одно условие: полис должен быть оплачен самостоятельно. Если полис получен на работе, то вычет не положен.Вычет на образование. Можно получить вычет за собственное образование и образование детей, братьев и сестёр, если им ещё не исполнилось 24 года. За себя максимальный размер вычета — 120 000 рублей , за детей и родственников — 50 000 рублей . За себя вычет можно получить только при очном обучении, для родственников такого условия нет — оформить вычет можно, если они обучаются на заочном или вечернем отделении.Обучаться где угодно не получится. Учебное заведение обязательно должно иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.Инвестиционные налоговые вычеты.Люди, которые инвестируют в ценные бумаги, драгметаллы или недвижимость, обязаны заплатить 13% НДФЛ с прибыли, а значит, имеют право на налоговый вычет. Он может быть двух видов:По взносам. Этот вычет может получить только тот, у которого есть официальное место работы и он платит налоги. Вернуть можно 13% от годовой суммы пополнений своего инвестиционного счёта, но не больше суммы уплаченных налогов или 52 000 рублей (13% от 400 000 рублей ) — такие правила. Использовать этот вычет можно каждый год. Но есть нюанс: ИИС должен работать минимум три года. Если инвестор два года получал вычет, а на третий год закрыл свой счёт — полученные деньги придётся вернуть. На полученную прибыль. Этот вычет могут получить и те, кто не работает официально. Когда они получат прибыль от продажи ценных бумаг, они заплатят налог — это и есть основание для оформления налогового вычета. Получить такой вычет можно только через три года после открытия ИИС — раньше нельзя, а налог на доход надо будет платить каждый год.Имущественные налоговые вычетыЭти вычеты лидируют по количеству денег, которые россияне возвращают из бюджета государства. Чаще всего люди обращаются за вычетами:При продаже имущества. В законе определены сроки, в течение которых при продаже имущества, например квартиры или машины, нужно будет заплатить налог.Для любого имущества, кроме недвижимости, срок — пять лет, для недвижимости два срока — три года и пять лет.Три года устанавливают, если:недвижимость была куплена до 1 января 2016 года;квартира или другая недвижимость — это наследство или подарок от близких родственников;это приватизированная квартира;это квартира, полученная по договору пожизненного содержания с иждивением.В остальных случаях действует пятилетний срок.Сумму налога можно уменьшить на сумму подтверждённых расходов при продаже имущества, максимальная сумма расходов — 500 000 рублей. Если надо продать имущество, которое одновременно принадлежит нескольким собственникам, надо учесть нюансы:Если имущество находится в долевой собственности и его продают по одному договору, то сумму вычета распределяют между всеми собственниками пропорционально их долям.Если каждую долю продавать по отдельному договору, то каждый долевой собственник сможет применить всю сумму вычета целиком.Если собственность совместная, т. е. доли не определены, то вычет распределяют по договорённости. Безопаснее будет зафиксировать договорённость у нотариуса.При покупке жилья.Использовать такой вычет можно только один раз, но если при покупке жилья лимит не был исчерпан полностью, остаток можно перенести на следующую покупку. Максимальная сумма вычета — 2 000 000 рублей , получить с неё можно 260 000 рублей . У вычета нет срока давности. Это значит, что сделать вычет можно в любое время после покупки жилья, хоть через 20 лет. Но рассчитывать вычет будут только за 3 предыдущих года. У вычета нет срока давности. Это значит, что сделать вычет можно в любое время после покупки жилья, хоть через 20 лет. Но рассчитывать вычет будут только за 3 предыдущих года.Как получить налоговые вычетыУ всех налоговых вычетов есть несколько общих правил.1. Получить их можно только за последние три года. Но для пенсионеров срок больше — пенсионер может не ждать наступления следующего года и в год выхода на пенсию подать декларацию за четыре предыдущих года.2. Вычет могут получить только официально работающие люди, которые платят НДФЛ. Безработные, получающие пособие по безработице, индивидуальные предприниматели на УСН 6% или 15% получить вычет не могут.3. Нужно быть налоговым резидентом, т. е. находиться на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев.4. Если вычет оформляют через работодателя до окончания года, сначала надо взять в налоговой уведомление, которое подтверждает право на получение вычета. А затем отнести его в бухгалтерию предприятия вместе со всеми документами.Документы на вычет можно отправить почтой письмом с уведомлением и описью, лично в налоговой инспекции или онлайн на сайте налоговой. Если документы на вычет подаёт доверенное лицо человека — нужна нотариальная доверенность. Для каждого вычета собирают определённый пакет документов.Документы для стандартных налоговых вычетов. Чаще всего этот вычет оформляют через работодателя. В бухгалтерию предприятия нужно принести заявление на вычет и документы, которые подтверждают право на его получение. Если работодатель не сделал налоговый вычет, то в конце года надо принести в налоговую:декларацию 3-НДФЛ;справку 2-НДФЛ с места работы;справку о том, что работодатель не предоставлял вычет в течение года;копии документов, подтверждающих право на вычет.Эти документы можно запросить в бухгалтерии предприятия.Документы для социальных налоговых вычетов. Эти вычеты тоже можно получить двумя способами: через налоговую и через работодателя. Документы для инвестиционных налоговых вычетов. Порядок получения зависит от типа налогового вычета, который выбрал человек. Если вычет по взносам, оформлять нужно через налоговую. Документы, которые нужны:декларация 3-НДФЛ — взять у работодателя;договор с брокером или управляющей компанией на ведение ИИС — запросить у брокера;платёжные документы на все взносы на ИИС. Оригиналы предоставлять не обязательно, достаточно заверенных копий — выписки с банка;справка 2-НДФЛ — получить у работодателя;заявление на инвестиционный вычет в налоговую.Если вычет на полученную прибыль, то подавать документы в налоговую не нужно, брокер всё сделает самостоятельно. Ему нужно только принести справку из налоговой о том, что вы не получали вычет по взносам.Документы для имущественных налоговых вычетовПри продаже имущества. Документы подают в налоговую в срок до 30 апреля следующего года. Нужны:декларация 3-НДФЛ;копии документов о продаже имущества;копии документов, подтверждающих расходы на приобретение этого имущества, если вы выбрали вычет на сумму расходов.На покупку жилья получить вычет можно двумя способами: по окончании года через налоговую и через своего работодателя. Большинство предпочитают первый вариант, потому что так сразу возвращается вся сумма уплаченного за предыдущий год НДФЛ. Нужны:декларация 3-НДФЛ;договор купли-продажи жилья;акт приёма-передачи недвижимости;выписка из Единого государственного реестра недвижимости;платёжные документы.На проценты по ипотеке понадобятся копии документов об уплате процентов по ипотечному договору. Их выдает банк по запросу заёмщика.Как подготовить документы для получения налогового вычета 3-НДФЛ должна быть оформлена в строгом соответствии с установленной формой, иначе налоговая может отказать в возврате денег и придётся все делать заново.(Фото:Pixabay )