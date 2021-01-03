Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании сараев по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская у д. 57. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану на момент прибытия пожарных подразделений блок сараев уже горел на значительной площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 180 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава, так же привлекалась ведомственная пожарная охрана 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)