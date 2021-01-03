С 28 декабря по 3 января во Владимирской области на базе загородного лагеря «Берёзка» провели профильную смену для одарённых старшеклассников «Искатель. Зима».

С 28 декабря по 3 января во Владимирской области на базе загородного лагеря «Берёзка» провели профильную смену для одарённых старшеклассников «Искатель. Зима». В ней приняли участие 80 школьников области в возрасте от 13 до 17 лет.Работу с подростками вовремя каникул организовал педагогический отряд «Родник».«Каждый день новогодней недели в лагере был наполнен творческими занятиями. Ребята примерили на себя роли сценаристов, оформителей, костюмеров, звукорежиссёров и актёров», - рассказал старший комиссар «Родника» Кирилл Губин.Добавим, что смена проводилась с учётом всех «антиковидных» требований Роспотребнадзора.