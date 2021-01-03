По версии следствия, около 21:00 двое малолетних «шутников» спровоцировали остановку лифта в 16 этажном доме на улице Нижняя Дуброва.

Ранее редакция «33Live.Ru» , что 1 января 13-летний подросток, застрявший в лифте, пытался выбраться из «плена», но сорвался в шахту.По версии следствия, около 21:00 двое малолетних «шутников» спровоцировали остановку лифта в 16 этажном доме на улице Нижняя Дуброва. Он застыл между 3 и 4 этажами. Подростки попытались выбраться, но один из них упал в шахту.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, родители несовершеннолетних в это время находились дома. Со слов взрослых, дети ушли гулять.Ведомством проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.