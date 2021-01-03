Ребята с радостью и радушием встретили гостей, провели их по этажам центра, показали какую красивую елку они нарядили...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Восточный г. Москвы посетили с подарками ГБУ ЦССВ «Радуга» и поздравили ребят.В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» начальник ОМВД России по району Восточный г. Москвы подполковник полиции Евгений Дымченко вместе со своими подчиненными старшим инспектором ОДН ОМВД России по району Восточный г. Москвы старшим лейтенантом полиции Ольгой Зиненко и УУП ОМВД России по району Восточный г. Москвы капитаном полиции Юрием Караблиным посетили Центр содействия семейному воспитанию «Радуга».Ребята с радостью и радушием встретили гостей, провели их по этажам центра, показали какую красивую елку они нарядили, какие сложные узорчатые снежинки смастерили из бумаги.Евгений Дымченко вместе со своими подчиненными в разговоре с детьми и директором «Радуги» Людмилой Соболевой напомнил о важности профилактики правонарушений среди подрастающего поколения, о понимании ответственности за свои действия. «Один маленький проступок может привести к ряду тяжелых последствий», - предупреждал ребят подполковник полиции.В конце встречи сотрудники полиции подарили воспитанникам организации сладкие подарки, пожелали крепкого здоровья, успехов и хорошего настроения.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73