В рамках акции, которую поддержала местная администрация, народная дружина и родительская общественность, сотрудники полиции напомнили ковровчанам о важности соблюдения ПДД.

В Коврове полицейский Дед Мороз поздравил горожан с Новым годом, а заодно напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения.В рамках акции, которую поддержала местная администрация, народная дружина и родительская общественность, сотрудники полиции напомнили ковровчанам о недопустимости управления авто в состоянии опьянения и внимательном отношении к безопасной перевозке детей в салоне машин, на санках и тюбинге.Как сообщает пресс-служба УМВД, юным участникам акции полицейский Дед Мороз вручил светоотражающие брелоки.«Неожиданным сюрпризом стало появление новогоднего волшебника на патрульной машине ГИБДД в одном из ковровских детсадов. Дошколята задали гостю много вопросов о том, для чего нужен патрульный автомобиль, чем он оснащен и сотрудники какой службы на нем передвигаются», - пояснили в ведомстве.Также воспитанники учреждения рассказали дедушке стихи, которые ребята выучили к празднику.В завершение встречи все юные ковровчане получили подарки.