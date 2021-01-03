С 2021 года в США начнутся продажи российского автомобиля УАЗ Патриот. Сообщается, что машина модернизирована под стандарты, требуемые для эксплуатации на дорогах общественного пользования в этой стране.

С 2021 года в США начнутся продажи российского автомобиля УАЗ "Патриот". Сообщается, что машина модернизирована под стандарты, требуемые для эксплуатации на дорогах общественного пользования в этой стране.УАЗ "Патриот" будет продаваться в США под брендом Bremach Taos. Заниматься его реализацией будет американский филиал итальянской компании "Бремах", которая специализируется на производстве спецавтомобилей с полным приводом.Сообщается, что сборка УАЗ "Патриот" будет налажена в Калифорнии. Автомобиль модернизирован под стандарты, необходимые для допуска на дороги общего пользования в США. Стоимость внедорожника в базовой комплектации будет начинаться от 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).У "Патриота" в американском варианте будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра мощностью в 150 лошадиных сил.Гарантия на силовой агрегат выдается на десять лет или на пробег в 190 тысяч километров. На весь автомобиль гарантия составляет пять лет и 96 560 километров. Первые заказы на УАЗ "Патриот" уже начали поступать компании "Бремах".Компания планирует выйти на американский рынок также с автомобилем УАЗ "Пикап". Его американские покупатели будут знать под брендом Bremach Brio. Стоимость машины составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).