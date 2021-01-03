Во время пожара в Кольчугино эвакуировали 8 человек 3 января около 9 утра на улице Труда в Кольчугино загорелся многоквартирный дом. Пожарные прибыли на место. Из квартиры на первом этаже

Во время пожара в Кольчугино эвакуировали 8 человек 3 января около 9 утра на улице Труда в Кольчугино загорелся многоквартирный дом. Пожарные прибыли на место. Из квартиры на первом этаже валил дым. Спасатели эвакуировали из дома 8 человек. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара сгорели постельные принадлежности. Обычно к этому приводит неосторожное обращение с