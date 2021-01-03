В Ковровский загородный лагерь "Березка" приехали 80 школьников от 13 до 17 лет со всей области.

Сегодня завершилась смена одаренных старшеклассников"Искатель .Зима". В Ковровский загородный лагерь "Березка" приехали 80 школьников от 13 до 17 лет со всей области.Работу с ними организовал областной педагогический отряд "Родник". Каждый день в лагере наполнен творчеством. За неделю ребята побывали в роли сценаристов, оформителей, костюмеров, актеров , звукорежиссеров. В новогоднюю ночь комиссары Родника поставили сказку "Летучий корабль", а после боя курантов провели игру Тайный друг, в ходе которой ребята подарили друг другу подарки. Зарядившись энергией, в своих школах воспитанники "Искателя" научат одноклассников также творчески проводить классные мероприятия , уверены комиссары.Ира Рудакова, участница смены "Искатель.Зима":- В Искателе на зимней смене я уже третий год подряд. Я счастлива приезжать сюда из года в год, и в этом особенно , потому что долгое расставание с друзьями невыносимо.Ольга Рудакова, комиссар педагогического отряда "Родник":- Мы очень гордимся тем, что кроме соблюдения классических традиций, нам удается привнести что-то интересное, новое, модное, молодежное. Мы искренне верим , что это действительно важно, и хотелось бы сохранять связь с детьми не только на сменах, но и между сменами, потому что многие из них , вдохновляясь нашей атмосферой, хотят сделать что-то на большой земле.Родник - отряд с многолетней историей. Его традиции зародились в 60-х годах прошлого века. И сегодня воспитанники искателя встают в орлятский круг, учат искательские песни, организуют своместные интересные дела.