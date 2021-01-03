К ликвидации произошедшего привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Вечером 3 января в 19:15 в Главное управление МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Собинке на улице Молодёжной полыхал гараж.Пожарные потушили пламя на 15 квадратных метрах. На месте возгорания обнаружен погибший мужчина. Его личность устанавливается.К ликвидации произошедшего привлекалось 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.Дознаватели ведомства устанавливают причину ЧП.