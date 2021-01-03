Ситуация в Белоруссии постепенно ухудшается. В стане протестующих можно услышать депрессивные нотки, рассказал глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Ситуация в Белоруссии постепенно ухудшается. В стане протестующих можно услышать "депрессивные нотки", рассказал глава Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.По словам аналитика, в последние месяцы белорусские бизнесмены все чаще стали задумываться о переезде в другую страну. Причем это касается не только малых предпринимателей и представителей IT-сектора, но и руководителей крупного бизнеса. Они не рассматривают вариант мирного выхода из политического кризиса.Романчук сообщил, что диалог власти и народа станет возможен только после освобождения всех политзаключенных и наказания людей, виновных в репрессиях. Если новое Всебелорусское собрание пройдет в том же духе, в каком прошли пять предыдущих, то ситуация в республике по-прежнему останется напряженной.Как отметил эксперт, если президент Александр Лукашенко продолжит утверждать, что все протестующие – это тунеядцы и мерзавцы, которых нужно заставлять работать, то это приведет к дальнейшей эскалации конфликта. "Весной мы получим новый взрыв протестного противостояния", – предупредил Романчук главу страны.Политический кризис усугубится еще и состоянием белорусской экономики. Среди работников предприятий зреет недовольство, связанное не только с нарушением прав и свобод, но и с экономическими аспектами – заработной платой, ценами на продукты, пенсионным обеспечением."Решить властям этот комплекс проблем самостоятельно, без участия бизнеса и общества, попросту невозможно", – заключил Романчук.Ранее политолог Павел Усов заявил, что 2021 год станет тяжелейшим как для самого Александра Лукашенко, так и для белорусов. В течение двенадцати месяцев будет идти борьба между властью и народом. Кто, по мнению эксперта, в конце концов одержит победу, Вы можете узнать из