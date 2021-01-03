Сегодня назвали победителей конкурса.

Новогодние праздники - время для активного семейного отдыха и возможность поучаствовать в "Битве снеговиков" в Центральном городском парке Владимира. Сегодня назвали победителей конкурса.Его условия были опубликованы до Нового года. Нужно было слепить и сфотографировать снеговика на территории парка. Каким должен быть зимний персонаж - участники арт-программы решали сами. Большинство все-таки предпочли классический вариант, а вот украшения каждый выбирал своё. Кроме веточек и морковки, мишура, шарф, пуговицы и даже солнечные очки. Победителей в "Битве снеговиков" выбирать было непросто. Поэтому сделали несколько номинаций - "Самый смешной снеговик", "Большой", "Оригинальный" и "Креативный". И в последней- вне конкуренции снеговик - Вовочка. Он смотрит на мир снизу вверх.Анна Жукова:- Мы придумали идею сделать снеговика вверх тормашками, чтобы было интереснее смотреть на него, чтобы он был креативным.