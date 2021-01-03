Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, ночью 3 января в 02:14 в ведомство поступило сообщение о горящем автомобиле. В микрорайоне «Оргтруд» города Владимира полыхала машина.Во время приезда пожарно-спасательных подразделений транспортное средство уже было полностью охвачено огнём. В результате происшествия сгорел моторный отсек и внутренняя отделка авто. Общая площадь составила 4 квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.Дознаватели МЧС выясняют причины произошедшего.