На Южном объезде Владимира сгорела машина ЧП произошло около 11 утра 3 декабря. На 197км трассы М-7 (Южная объездная Владимира) загорелась легковушка. Машина стояла на обочине и горела открытым

На Южном объезде Владимира сгорела машина ЧП произошло около 11 утра 3 декабря. На 197км трассы М-7 (Южная объездная Владимира) загорелась легковушка. Машина стояла на обочине и горела открытым пламенем. Столб дыма поднялся на десятки метров. 6 пожарных и 2 спецмашины потушили легковушку. Она сгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.