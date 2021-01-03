На территории Владимирской области за сутки 3 января 2021 года лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-175-novyx-sluchaev-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области выявили 175 новых случаев коронавируса</a> - На территории Владимирской области за сутки 3 января 2021 года лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
[url=https://33live.ru/novosti/03-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavili-175-novyx-sluchaev-koronavirusa.html]Во Владимирской области выявили 175 новых случаев коронавируса[/url] - На территории Владимирской области за сутки 3 января 2021 года лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.