На территории Владимирской области за сутки 3 января 2021 года лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области выявили 175 новых случаев коронавируса. Трое человек скончались, 83 человека выздоровели. Всего в регионе зафиксировано 19088 случаев COVID-19, 521 из которых с летальным исходом.