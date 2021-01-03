За последние сутки во Владимирской области ещё 175 человек заболели covid-19. Это на один случай больше, чем было 2-го января. Общее количество заражённых теперь 19 088 человек. Среди

За последние сутки во Владимирской области ещё 175 человек заболели covid-19. Это на один случай больше, чем было 2-го января. Общее количество заражённых теперь 19 088 человек. Среди муниципалитетов по количеству заразившихся в лидерах антирейтинга город Владимира. В областном центре за сутки коронавирус подтвердился у 51 человека. Второе место делят Гусь-Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей) и Муром (также 18