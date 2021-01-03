По данным портала стопрокровнавирус рф, за это же время в регионе выздоровели 17093 жителя, выписали за сутки – 83. Скончался – 521 пациент, из них за минувшие сутки умерли три человека.

За последние сутки коронавирусом во Владимирской области заразились 175 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Среди них: 51 новый случай во Владимире, 18 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Муромском, 12 - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Вязниковском, 9 - в Петушинском, 8 - в Кольчугинском, 7 - в Александровском, 6 - в Суздальском, 6 - в Камешковском, 5 - в Собинском, 5 - в Киржачском, 4 - в Гороховецком, 3 - в Селивановском, 2 - в Меленковском районах и 2 в Радужном.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом во Владимирской области с начала пандемии достигло 19 088 человек.По данным портала стопрокровнавирус рф, за это же время в регионе выздоровели 17093 жителя, выписали за сутки – 83. Скончался – 521 пациент, из них за минувшие сутки умерли три человека.