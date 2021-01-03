Всего за минувший день в России от ковида скончалось ещё 504 пациента. За время двух волн количество летальных исходов составляет 58 506.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, во Владимирской области за сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у трёх пациентов.Таким образом, за весь период пандемии Covid-19 в 33-tv регионе от инфекции скончался уже 521 человек.Всего за минувший день в России от ковида скончалось ещё 504 пациента. За время двух волн количество летальных исходов составляет 58 506.