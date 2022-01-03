Главными событиями новогодней праздничной программы в парке «Добросельский» 3 января стали открытие...

Главными событиями новогодней праздничной программы в парке «Добросельский» 3 января стали открытие нового арт-объекта «Кот ученый» и творческое состязание «Битва снеговиков», сообщает пресс-служба Администрации города Владимира.Скульптуру «Кот ученый», созданную мастером-кузнецом Андреем Фоминым по мотивам сказок Александра Пушкина в рамках проекта «Подари Городу», установили в парке 27 декабря. Как отметил руководитель проекта Максим Дергачев, этот новогодний подарок городу уже получил множество добрых откликов посетителей «Добросельского».На празднике в «Добросельском» в этот день свои творческие таланты и навыки могли проявить все желающие. Для этого команда парка устроила конкурс «Битва снеговиков», участники которого соревновались в изготовлении самых красивых и креативных эко-снеговичков и красочных композиций на снегу. За полтора часа конкурсанты украсили аллеи парка множеством необычных фигур и красочных рисунков. Победители и призеры состязаний получили дипломы и призы.Фото: https://vladimir-city.ru/