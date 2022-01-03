- Полицейские региона продолжают расследование обстоятельств двух смертельных аварий. В одной из...

- Полицейские региона продолжают расследование обстоятельств двух смертельных аварий. В одной из них погиб ребёнок. На 70-ом километре дороги "Владимир-Муром-Арзамас" в Судогодском районе водитель "Киа" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ниссаном" под управлением 30-летнего мужчины. Погибла несовершеннолетняя пассажирка "Ниссана". Девочка ехала на заднем сидении. Другой ребёнок получил травмы. Также пострадали оба водителя и пассажир "Киа".- А в Муромском районе накануне столкнулись автомобили "Приора" и "Шкода". Оба водителя погибли. В больницу доставлен несовершеннолетний пассажир. В ГИБДД напоминают: в сложных погодных условиях и в праздничной суете важно не превышать скорость, соблюдать дистанцию, резко не тормозить.- Всем, кто за рулём, напоминают и об ответственности- административной и уголовной- за вождение в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, на улице Октябрьской в Коврове дежурной смене поисково-спасательного отряда пришлось выезжать на срочный выезд. Поступила информация, что водитель одной из машин зажат. На месте выяснилось, деблокировка не нужна. Мужчина был настолько пьян, что даже спасатели не смогли его разбудить.- В первые дни нового года область вновь столкнулась с отключениями электроэнергии из-за снегопада. Аварийные бригады работали в круглосуточном режиме. Из-за обрывов линий электропередачи отключения затронули несколько территорий. По информации энергетиков, сегодня вечером завершается подключение нескольких линий в Гусь- Хрустальном районе.- "Не дай себя обмануть". Акция под таким названием продолжается. Её владимирские полицейские проводят совместно с мэрией, общественниками и дружинниками. Во всех парках областного центра размещены баннеры по предупреждению дистанционного мошенничества. Ежедневно в общественных местах транслируют и профилактические аудиоролики. В новогодние праздники "злоумышленники на дистанции", как правило, активизируются. УВМД России по городу Владимиру напоминает: настоящие сотрудники банка НИКОГДА не звонят по поводу проблем со счётом, не просят назвать пин-код. Будьте бдительны и сразу прекратите разговор!