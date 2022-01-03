Конкурс по лепке снеговиков проведут в Добросельском парке во Владимире.

Конкурс по лепке снеговиков пройдет в Добросельском парке во Владимире, об этом сообщает городская администрация.«Битва снеговиков» пройдет 3 января. Для участия в программе необходимо собрать команду и зарегистрироваться на конкурс.Принять участие могут все желающие, победителей выберет экспертное жюри.Работы будут оцениваться в четырех номинациях: самый креативный снеговик, самый веселый снеговик, самый яркий классический снеговик и самая яркая снежная композиция.Победители конкурса будут определены также 3 января.