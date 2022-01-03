Ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница реализовывали каждую подделку за пять тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили факт изготовления и реализации фиктивных медицинских документов, предоставляющих освобождение от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).В ходе проверочной закупки возле станции метро «Октябрьское поле» оперативники приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачебной комиссией одной из поликлиник столицы. Доставившая документ гражданка пояснила, что работает курьером.Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, данная справка оказалась поддельной.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в изготовлении и сбыте фиктивных справок о наличии противопоказаний к вакцинации. Ими оказались ранее неоднократно судимая 50-летняя женщина и ее 25-летняя сообщница.По предварительной информации, злоумышленницы предлагали свои услуги в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских документов, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них фальшивые печати. Доставка клиентам осуществлялась с помощью различных курьерских служб. Стоимость одной подделки составляла 5000 рублей.По данному факту сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 327 УК РФ.В ходе обыска, проведенного по адресу проживания подозреваемых, изъято свыше 20 печатей и штампов различных лечебных учреждений, десятки медицинских справок и заключений, компьютерная техника, носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк