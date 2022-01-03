На официальном сайте автовокзала опубликована информация об изменении в расписании на период...

На официальном сайте автовокзала опубликована информация об изменении в расписании на период новогодних каникул.Порядка десяти автобусных маршрутов были отменены в праздничные дни. Также были введены и дополнительные рейсы. На сайте Объединения автовокзалов и автостанций Владимирской области вы можете ознакомиться с изменениями подробнее. Дополнительную информацию об изменениях в расписании можно получить в справочном бюро автовокзала города Владимира.Фото: https://pixabay.com/