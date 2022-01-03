Первым ребёнком нового 22-ого года в перинатальном центре стала девочка. Долгожданную дочку...
Первым ребёнком нового 22-ого года в перинатальном центре стала девочка. Долгожданную дочку двадцатишестилетняя Екатерина Васина из Гусь-Хрустального родила 1 января.
-У нас появилась девочка 1 числа в 16.45.
-Как назвали?
- Марьяной.
-Вес, рост?
- Вес 2650, рост 47 см.
Для Васиных Марьяна - третий ребёнок. У Екатерины уже есть дочь и сын. Дети уже подросли. Семья хотела ещё одну девочку. И вот оно- новогоднее чудо- в заботливых руках теперь уже многодетной мамы.
Екатерина Васина, роженица: «Чтобы росла здоровой. Здоровье самое главное в жизни! А так все приложится!»
Новогодняя мечта сбылась и у Анастасии Курилиной. Мамой она стала впервые.
-Кого ждали ?
-Девочку. Красавица.
-Когда она у вас появилась?
-Она появилась у нас в ночь на 31-ое декабря в 4 утра 26 минут.
Анастасия - операционная сестра. Все два года, пока идет пандемия, Анастасия, как и все медики - на передовой. Сражается за жизни. Молодая женщина работает в отделении экстренной хирургии больницы скорой помощи.
Анастасия Курилина,роженица: «Работать нетрудно было. Это было работать штатно, то есть мы понимали, что у нас такая болезнь и ее надо победить. Нужно людям помогать!»
Алина и Юлия стали мамами сегодня. У обеих родились мальчики.
Для Алины Подрядновой - это первый ребёнок. Богатыря весом 4 килограмма 280 граммов назвали Серафимом.
Алина Подряднова, роженица: «В честь святого, потому что у нас чудесным образом получился после купания в источнике в Дивеево. Поэтому и такое имя».
Второй сын Юлии Шуваловой - Григорий - появился в 5.45 2 января. Юлия замечает - родные могут не волноваться.
Юлия Шувалова, роженица: «Чувствую себя прекрасно. Сразу после рождения ребенка наступает эйфория! Соответственно, все те тяжкие ощущения они сразу забываются».
Появиться на свет детям помогли специалисты областного перинатального центра. Главный врач Надежда Туманова уверена: новогодние малыши обязательно будут счастливы.
Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра: «Я давно работаю. Они действительно отличаются. Мамочки с каким-то определенным настроем. Они вот именно хотят рожать в это время и так получается. Роды -это природа. И детки они, наверное, самые счастливые! Вообще рождение ребёнка, рождение малыша-это самое большое счастье!»
В прошлом году в перинатальном центре родились 3400 детей. "Счастливый счёт" 2022-ого открыт.
Вера Куликова, Илья Хлудов "Вести-Владимир".