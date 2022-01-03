Первым ребёнком нового 22-ого года в перинатальном центре стала девочка. Долгожданную дочку...

Первым ребёнком нового 22-ого года в перинатальном центре стала девочка. Долгожданную дочку двадцатишестилетняя Екатерина Васина из Гусь-Хрустального родила 1 января.-У нас появилась девочка 1 числа в 16.45.-Как назвали?- Марьяной.-Вес, рост?- Вес 2650, рост 47 см.Для Васиных Марьяна - третий ребёнок. У Екатерины уже есть дочь и сын. Дети уже подросли. Семья хотела ещё одну девочку. И вот оно- новогоднее чудо- в заботливых руках теперь уже многодетной мамы.Екатерина Васина, роженица: «Чтобы росла здоровой. Здоровье самое главное в жизни! А так все приложится!»Новогодняя мечта сбылась и у Анастасии Курилиной. Мамой она стала впервые.-Кого ждали ?-Девочку. Красавица.-Когда она у вас появилась?-Она появилась у нас в ночь на 31-ое декабря в 4 утра 26 минут.Анастасия - операционная сестра. Все два года, пока идет пандемия, Анастасия, как и все медики - на передовой. Сражается за жизни. Молодая женщина работает в отделении экстренной хирургии больницы скорой помощи.Анастасия Курилина,роженица: «Работать нетрудно было. Это было работать штатно, то есть мы понимали, что у нас такая болезнь и ее надо победить. Нужно людям помогать!»Алина и Юлия стали мамами сегодня. У обеих родились мальчики.Для Алины Подрядновой - это первый ребёнок. Богатыря весом 4 килограмма 280 граммов назвали Серафимом.Алина Подряднова, роженица: «В честь святого, потому что у нас чудесным образом получился после купания в источнике в Дивеево. Поэтому и такое имя».Второй сын Юлии Шуваловой - Григорий - появился в 5.45 2 января. Юлия замечает - родные могут не волноваться.Юлия Шувалова, роженица: «Чувствую себя прекрасно. Сразу после рождения ребенка наступает эйфория! Соответственно, все те тяжкие ощущения они сразу забываются».Появиться на свет детям помогли специалисты областного перинатального центра. Главный врач Надежда Туманова уверена: новогодние малыши обязательно будут счастливы.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра: «Я давно работаю. Они действительно отличаются. Мамочки с каким-то определенным настроем. Они вот именно хотят рожать в это время и так получается. Роды -это природа. И детки они, наверное, самые счастливые! Вообще рождение ребёнка, рождение малыша-это самое большое счастье!»В прошлом году в перинатальном центре родились 3400 детей. "Счастливый счёт" 2022-ого открыт.Вера Куликова, Илья Хлудов "Вести-Владимир".