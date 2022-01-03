Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудо...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили воспитанников ГБУ ЦССВ «Зюзино» и «Каховские ромашки» с наступившим новым годом.Встречи сотрудников полиции и воспитанников в новогодние праздники стали уже доброй традицией. В гости к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить ребят с Новым годом.Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудо, а также порадовали воспитанников подарками. В свою очередь руководство Центра содействия семейному воспитанию выразило глубокую благодарность за особое внимание и чуткое отношение со стороны представителей органов внутренних дел.Детьми для долгожданных гостей был подготовлен праздничный концерт, на котором воспитанники пели, танцевали, рассказывали стихи, а завершилась встреча хороводом вокруг елки Полицейского Деда Мороза и малышей.Также участникам новогодней встречи Полицейский Дед Мороз и Снегурочка рассказали о правилах безопасности дорожного движения и о технике безопасности в новогодние праздники.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56