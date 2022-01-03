Полицейский Дед Мороз и инспекторы ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району поздравили автомобилистов и пешеходов с новогодними праздниками.

Традиционно в новогодние праздничные дни участники дорожного движения видят на дорогах Камешковского района не совсем обычный экипаж ДПС. Автомобилистов и пешеходов останавливали инспекторы ГИБДД ОМВД России по Камешковскому району, чтобы их поздравил с праздниками настоящий Полицейский Дед Мороз.Сотрудники полиции базировались в этот день в центре города Камешкова, и все, кто проходил или проезжал мимо, реагировали на такой экипаж ДПС позитивно. Инспекторы и сказочный персонаж напоминали участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД. Один из жителей города рассказал полицейским, что водительское удостоверение он получил в 1972 году, и до сегодняшнего дня за рулем. Но за все эти годы такое поздравление от инспекторов дорожно-патрульной службы и Полицейского Деда Мороза он получил впервые, что было очень приятно.Совсем маленьким участникам дорожного движения и их мамам инспекторы дарили светоотражатели. Водителям, конечно, пожелали легких и спокойных дорог, предостерегая от поездок за рулем в праздничные дни в состоянии опьянения.В этот день все, кому попался на пути Полицейский Дед Мороз, получали небольшие презенты и поздравления с самым волшебным праздником в году.