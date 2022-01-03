Сегодня во Владимире в новый рейд вышли сотрудники управления Роспотребнадзора и прокуратуры....

Сегодня во Владимире в новый рейд вышли сотрудники управления Роспотребнадзора и прокуратуры. Эксперты искали просрочку в одном из гипермаркетов. Есть ли нарушения, расскажет Артём Яковенко.Первая остановка - у витрин с кондитерскими изделиями. Эксперты проверяют дату изготовления, маркировку и сроки годности. Пока что всё в порядке.- Какой то скромный ассортимент, нет?- Пока всё съели. Тортики сейчас пользуются спросом!А вот в рыбном отделе часть продукции промаркирована неправильно. Продавец какое-то время искал документы с датами поставки, но успехом поиски не увенчались. В таком случае, подчёркивают специалисты, нет документов, нет и товара.- Убирайте!- Я это тогда все списываю.- Конечно, вы не можете нам доказать. Конечно, это надо всё убирать.Вопросы возникли и у прилавков с замороженными продуктами и полуфабрикатами. Котлеты и ягоды хранятся рядом, что по требованиям СанПиНа недопустимо. Такое соседство может привести к серьёзным последствиям.Светлана Костина, заместитель начальника отдела санитарного надзора управление Роспотребнадзора по Владимирской области:- При термической обработке определенном временном интервале убиваются патогенные микроорганизмы. Продукция, которая не подвергается термической обработке - идёт перекрестное её загрязнение, мы её термической обработке не подвергаем, в результате чего мы можем получить серьёзное пищевое отправление.И пока сотрудники проверяли продукцию, мы спросили владимирцев - часто ли на полках магазинов можно увидеть просрочку. Мнения покупателей разделились.- Да, конечно! бывало такое. Я обычно смотрю, но бывают и такие казусы.- А что вы с ними делате? - Выбрасываю.Совместный рейд Роспотребнадзор и прокуратура организовали по просьбам покупателей. Обращения с жалобами на просрочку поступали не раз. Несколько нарушений зафиксировали и сегодня.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- Будем вызывать прокуратуру - представителей предприятия, посмотрим какие документы они нам представят, в том числе и по фактам выявленных сегодня нарушений. Если нарушения подтвердятся будем решать вопрос о привлечении, установленной законом, административной ответственности, а также внесения представления в целях устранения допущенных нарушений и недопущения нарушений впредь.Магазинам за продажу просроченных продуктов грозит солидный штраф- до трёхсот тысяч рублей. Совместный рейд показал: даже небольшие нарушения способны испортить праздничное застолье. Проверяющие предостерегают: внимательно смотрите на дату изготовления. Особенно в первые дни нового года.Артём Яковенко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"