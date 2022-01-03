МТС объявляет о запуске новой конкурсно-образовательной программы по промоушену концертов и фестивалей в рамках флагманского благотворительного проекта . Школьникам и студентам со всей ..

МТС объявляет о запуске новой конкурсно-образовательной программы по промоушену концертов и фестивалей в рамках флагманского благотворительного проекта . Школьникам и студентам со всей России предлагается бесплатно пройти обучающий онлайн-курс от экспертов МТС Live и Sony Music Entertainment Russia, а также побороться за возможность приехать на стажировку в Москву и поучаствовать в организации концерта популярного артиста.Программа «Стань концертным промоутером» состоит из двух блоков - образовательного и конкурсного. Сначала девушки и юноши от 15 до 22 лет могут пройти серию онлайн , в которых эксперты индустрии развлечений из МТС Live и Sony Music Entertainment Russia делятся знаниями о профессии и личным практическим опытом организации мероприятий разного масштаба, включая подбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании, тонкостям работы со звездами, и другими лайфхаками.Желающие ребята также могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно записать видеовизитку с рассказом о том, почему возникло желание стать промоутером и как участник видит свою роль в организации ярких событий, а затем загрузить ролик на . Победитель приедет в Москву, чтобы применить полученные знания на практике и помочь команде МТС Live организовать одно из масштабных мероприятий.О программе «Поколение М»«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.