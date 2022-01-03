Сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионера был установлен подозреваемый...

«Сотрудниками УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении пенсионера был установлен подозреваемый, которым оказался житель Новосибирской области, 1990 года рождения. Оказалось, что он находится в розыске за убийство.По имеющейся информации, 1 декабря 2021 года подозреваемый принимал участие в получении обманным путём денежных средств в размере 300 тысяч рублей от пожилого мужчины. Злоумышленники сообщили пенсионеру, что его дочь якобы стала виновницей аварии. В ДТП пострадала девушка, на лечение которой требуется крупная сумма денег. Позже выяснилось, что никакой аварии не было, а звонил потерпевшему мошенник.В ходе дальнейшей отработки информации полицейскими установлено, что задержанный находится в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства в городе Новосибирске летом 2018 года.В отношении задержанного избрана мера пресечения заключение под стражу. В настоящее время мужчина находится в одном из столичных СИЗО. После проведения соответствующих процессуальных действий он будет передан в следственные органы г. Новосибирска», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.