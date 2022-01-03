Напомним, что в ночь с 1 на 2 января в многоквартирном жилом доме Александрова произошёл пожар. Из...

Напомним, что в ночь с 1 на 2 января в многоквартирном жилом доме Александрова произошёл пожар. Из квартиры, где располагался очаг возгорания, были выведены на свежий воздух и спасены двое человек. Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. – горели постельные принадлежности.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении спасённых из квартиры. К счастью, соседи быстро обнаружили задымление и своевременно сообщили об этом в пожарную охрану. Благодаря оперативности удалось избежать серьёзного материального ущерба и человеческих жертв.К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники и 8 человек.Фото: https://pixabay.com/ru/