В 23:02 2 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 23:02 2 января в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Губцево Гусь-Хрустального района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 42 кв. м. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 24 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/