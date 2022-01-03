От руководства Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы Алексею Петрушину вручили памятные праздничные сувениры...

Заместитель начальника УВД по ЗАО полковник внутренней службы Марат Мустафаев, врио помощника начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Игорь Салимуха, начальник ОМПО майор внутренней службы Ирина Соленкова совместно с председателем Совета ветеранов УВД Анатолием Товстоногом торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны, председателя комиссии Совета ветеранов по патриотической работе, педагога первой категории Алексея Филипповича Петрушина с 95-летним юбилеем.Алексей Филиппович Петрушин рассказал гостям о своем участии в войне и вспомнил интересные истории про своих фронтовых друзей. Несмотря на юный возраст (Алексей Филиппович родился в 1927 году), в Красную Армию он был призван в 1944-м, еще во время войны, пулеметчиком. И прослужил до августа 1953 года. После окончания в 1955 году Московской юридической школы прошел путь в ОВД до должности начальника штаба Гагаринского РУВД г. Москвы, уйдя на пенсию в звании полковника. Алексей Петрушин является почетным гражданином района Раменки.От руководства Управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы Алексею Петрушину вручили памятные праздничные сувениры и подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.Ветеран поблагодарил гостей за поздравление, внимание и постоянную заботу и подарил поделки, сделанные собственными руками.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93