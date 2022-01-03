Владимирская битва снеговиков - ежегодное состязание по лепке. Правда, из-за морозов организаторам...

Владимирская битва снеговиков - ежегодное состязание по лепке. Правда, из-за морозов организаторам пришлось задействовать план "Б". Как удалось выйти из положения и какая скульптура по мотивам сказок Пушкина украсила парк Добросельский? - выяснила Анастасия Сахарова.Битва снеговиков - праздник ежегодный. этом году он впервые проходит в парке Добросельском. Изначально планировалось лепить снеговиков классических, но снег сегодня не липкий, морозец - крепкий. Поэтому жителям пришлось проявить креативность и делать снеговиков с помощью ткани и красок.15 оригинальных снеговиков. Краски и ткани организаторы выдают при регистрации. Но некоторые участники используют и подручные материалы. У Савелия Гаврилова снеговик нарядный - в шапке и шарфе со звездами.Савелий Гаврилов, участник "Битвы снеговиков":- Как только наступает ночь, во дворе у всех появляются подарки и этот снеговик.Скульптуры мастерят всей семьей. У семьи Паниных - снеговик в дамском обличье, с длинной косой.- У нас подружка снеговику, девочка-снеговик.А Полина Кутяева представила снеговика в виде кота.- Красивым будет, улыбаться будет. У него будет много друзей, он будет счастливым весь новый год.Вдохновилась Полина новой скульптурой в парке Добросельский. Кот Учёный, по мотивам сказок Пушкина, теперь восседает на скамейке с томиком стихов Александра Сергеевича.- У него красивая книжка и глаза.Новый обитатель парке появился благодаря проекту "Подари городу". Его автор - Максим Дергачев. Первую акцию поддержали две владимирские компании. Реализовать идею помог скульптор Андрей Фомин.- Он кажется таким красавцем хрупким. Нет, он прочный - полностью стальная конструкция.Организаторы ждут отклика владимирцев - группу "Подари городу" можно найти во всех соцсетях. И предлагать свои идеи - как еще украсить город? К следующему Новому Году, и не только.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"