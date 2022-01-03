Во Владимире - новый факт стрельбы по животным. На этот раз в микрорайоне Энергетик. Волонтёрам из...

Во Владимире - новый факт стрельбы по животным. На этот раз в микрорайоне Энергетик. Волонтёрам из "Экзотариума" пришлось спасать собаку, истекающую кровью. Беззащитное животное лежало на ступеньках магазина, и жители, не зная как оказать ему помощь, искали поддержку в соцсетях. Собаку доставили в приют "Атлант". Как выяснилось, в пса стреляли дробью. Люди шокированы таким жестоким обращением с животным и тем, что стрельба из огнестрельного оружия велась в черте Владимира. Жители написали заявление в полицию.Марина Собянина, зоозащитник:- Это уже не первый случай и думаю, не последний, к сожалению. Стреляют зимой, видимо рассчитывают, что никто не обратит внимание, т.к. фейерверки всё же. К сожалению, да животные страдают от таких нелюдей, которые любят пострелять причем в жилым районах.