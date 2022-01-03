Администрация города Владимира сообщает, что 5 января в 12.00 в парке «Загородный» начнется...

Администрация города Владимира сообщает, что 5 января в 12.00 в парке «Загородный» начнется ежегодный фреш-проект "Самовар-пати", который очень любят и ждут владимирцы. Праздник посвящен одному из самых древних и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Целью праздника является возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития.На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флеш-моб «Чайничек».В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка.Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. На сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты.