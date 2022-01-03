Во Владимирском перинатальном центре 1 января родился первый ребенок. Девочка появилась на свет в 16:45. Вес - 2650 граммов, рост - 47 сантиметров. Для мамы это уже третий малыш. А самый первый в 2022 ..

Во Владимирском перинатальном центре 1 января родился первый ребенок. Девочка появилась на свет в 16:45. Вес - 2650 граммов, рост - 47 сантиметров. Для мамы это уже третий малыш.А самый первый в 2022 году ребенок появился на свет во Владимире 1 января в 00.30 в родильном доме №2. Девочка родилась весом 2 850 граммов и ростом в 51 сантиметр.Главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова уверена, что дети, рождённые в Новый год, обязательно будут счастливы.В 2021 году в перинатальном центре родились 3400 детей.