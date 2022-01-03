С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 938 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 января выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 75 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 30 - в Муромском, по 14 - в Кольчугинском и Вязниковском, 12 - в Петушинском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 8 - в Александровском и Камешковском, 6 - в Суздальском, 3 - в Меленковском, по 2 в Юрьев-Польском и Киржачском, по 1 - в Собинском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 81 938 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 188 случаев во Владимире, 9213 - в Гусь-Хрустальном районе, 9121 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.