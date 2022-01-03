Во Владимирской области с 27 декабря продолжаются поиски восьмилетней Виктории Лариной. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Рост ребёнка 120 сантиметров. ..
Во Владимирской области с 27 декабря продолжаются поиски восьмилетней Виктории Лариной. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Рост ребёнка 120 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета в серую куртку, бордовые тёплые брюки и розовую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят звонить по номерам: 89209278852 или 89690595194.