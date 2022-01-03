Во Владимирской области с 27 декабря продолжаются поиски восьмилетней Виктории Лариной. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Рост ребёнка 120 сантиметров. ..

Во Владимирской области с 27 декабря продолжаются поиски восьмилетней Виктории Лариной. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».Рост ребёнка 120 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.Была одета в серую куртку, бордовые тёплые брюки и розовую шапку.Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят звонить по номерам: 89209278852 или 89690595194.