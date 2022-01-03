Очередной экзамен снегопадом. Свыше полусотни аварийных бригад восстанавливали энергоснабжение на...

Очередной экзамен снегопадом. Свыше полусотни аварийных бригад восстанавливали энергоснабжение на территории Владимирской области. Обрывы на линиях ликвидировали 132 человека и 56 единиц техники.Очередной сильный снегопад стал причиной локальных нарушений в ряде населённых пунктов на востоке, юго-западе и в центральной части региона. Из-за тяжёлого мокрого снега в ряде районов на провода упали деревья. Как сообщили во "Владимирэнерго", на помощь энергетикам нашего региона прибыли специалисты из Ивановской, Нижегородской и Рязанской областей. Противоаварийные работы осложнялись снежными заносами и порывистым ветром. По-прежнему в центре внимания из-за нестабильных погодных условий- все социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.