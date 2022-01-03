На территории Владимирской области 3 января 2022 года лабораторно подтверждено 218 случаев...

На территории Владимирской области 3 января 2022 года лабораторно подтверждено 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:70 - во Владимире38 - в Ковровском районе30 - в Муромском районе14 - в Кольчугинском районе14 - в Вязниковском районе12 - в Петушинском районе9 - в Гусь-Хрустальном районе8 - в Александровском районе8 - в Камешковском районе6 - в Суздальском районе3 - в Меленковском районе2 - в Юрьев-Польском районе2 - в Киржачском районе1 - в Собинском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 938 случаев заболевания.