На территории Владимирской области 3 января 2022 года лабораторно подтверждено 218 случаев...
На территории Владимирской области 3 января 2022 года лабораторно подтверждено 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
70 - во Владимире
38 - в Ковровском районе
30 - в Муромском районе
14 - в Кольчугинском районе
14 - в Вязниковском районе
12 - в Петушинском районе
9 - в Гусь-Хрустальном районе
8 - в Александровском районе
8 - в Камешковском районе
6 - в Суздальском районе
3 - в Меленковском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
2 - в Киржачском районе
1 - в Собинском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 938 случаев заболевания.