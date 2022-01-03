По состоянию на 3 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 3 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 58,1 процента из них занято (897), свободны 647 коек. 70514 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 894 человека.За период наблюдения в области отмечено 2933 летальных случая,за сутки – 3 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки зафиксировано 218 новых случаев заболевания коронавирусом.