Накануне вечером, 2 января, в 19:03 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном...

Накануне вечером, 2 января, в 19:03 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Васильчиково Гороховецкого района.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на 1-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться на соседние квартиры, и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 15 кв. м.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 2 человека. На пожар привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области