Анастасия Волочкова собирает чемоданы. Совсем скоро она уже будет в другой стране.

Анастасия Волочкова собирает чемоданы. Совсем скоро она уже будет в другой стране.В начале декабря Анастасия Волочкова объявила о помолвке с кондитером Дмитрием, который ворвался в ее жизнь в образе Деда Мороза. Балерину настолько впечатлили ухаживания мужчины, что она, даже не раздумывая, согласилась сыграть с ним свадьбу. Сначала артистка неустанно делилась в соцсетях свежими снимками, на которых запечатлен ее новый возлюбленный, но довольно быстро перестала это делать.Но что же случилось? Неужели любовь прошла так же быстро, как и появилась? Публика сделала вывод: танцовщица просто плюнула на жениха и снова сконцентрировалась на себе. "Что-то нам про любимого перестали рассказывать?! Наверное, уже не любимка", – поинтересовалась подписчица балерины.Сейчас Волочкова собирается на Мальдивы. 3 января она сообщила поклонникам, что уже 4-го будет там. Она на время бежит из России, чтобы беззаботно провести время и снять шпагаты на песке. По словам Анастасии, она заслужила отпуск.Но у публики немало вопросов. "Вы одна полетите?", "А как же свадьба с Дедом Морозом в Великом Устюге? Отменяется?", "Любимый уже сбежал?", – спросили интернет-пользователи. Балерина пока ничего не ответила.Ежегодная поездка на Мальдивы – это уже традиция для Анастасии Волочковой. Каждый раз она там отдыхает с очередным ухажером или уже там знакомится с ним. А какие традиции у простых россиян в праздники? На этот вопрос ответило информационное агентство .